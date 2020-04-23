Газзаев: абсурдно, что работать Семину или не работать определяют полнейшие дилетанты в футболе

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход Юрия Семина с поста главного тренера московского "Локомотива".
Фото: Rusfootball.info
"Для меня является абсурдом, когда поднимается тема, работать Семину или не работать, продлевать с ним контракт или не продлевать. Непонятно две вещи. Во-первых, почему это определяют люди, которые судя по их поступкам являются полнейшими дилетантами в футболе. И во-вторых, на основании каких критериев это может определяться, если реальный критерий на самом деле один и он уже сейчас очевиден. Это - результат! Вот что важно в профессиональной деятельности, и особенно - в спорте. Нравится вам Семин или не нравится - какая разница. Он дает результат? Да!

Неужели стольких лет не хватило, чтобы оценить истинную роль главного тренера? Только с приходом Семина клуб вернулся на вершину, хотя и до него "Локомотив" имел хорошие финансовые возможности, очень приличных и высокооплачиваемых игроков. Таких специалистов надо ценить!" — цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

Действующий контракт Семина с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе сообщал, что клуб в конце сезона рассмотрит несколько кандидатов на пост главного тренера "Локомотива", в том числе и Юрия Семина. Среди претендентов назывались имена наставника "Олимпиакоса" Педру Мартинш, а также сербского специалиста Марко Николич.

За всё время пребывания в клубе Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.

В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.


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Теги: Газзаев Локомотив Семин
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