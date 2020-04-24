Моссаковский — о смерти Самохвалова: есть повод для внутреннего расследования в "Локомотиве"

Напомним, Моссаковский ранее высказался о смерти воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова. Кикнадзе посчитал это "позором".
— Мне было очень неприятно прочитать слова Василия Кикнадзе в свой адрес. В тексте, за который гендиректор "Локо" предложил заклеймить меня позором, я говорил, что о проблемах с сердцем у Иннокентия Самохвалова было известно давно. Секретом это не было. Знали многие. О проблемах Иннокентия говорит и его бывший тренер Денис Клюев, уточняя, что после курса лечения Самохвалов вернулся к работе, пройдя медобследования и получив допуски. Насколько я знаю, допуски у игрока действительно были. Последний был получен этой зимой. Хотя в цепочке "болен-здоров-смерть" явно что-то не так. Вероятно, медицинскую документацию Иннокентия Самохвалова еще будет проверять следствие.
А еще в тексте, который так не понравился гендиректору "Локо", я писал о том, что тренеры и врачи команд сейчас столкнулись с новой для себя ситуацией. Они должны давать игрокам тренировочные задания и при этом не имеют возможности обеспечить контроль за реакцией организма на привычном уровне. Дистанционная работа диктует новые правила. И в этом кроется дополнительная угроза.
И конечно, есть повод для внутреннего расследования в футбольном клубе "Локомотив". К сожалению, Василий Кикнадзе не сказал, ведется ли оно. Вместо этого гендир "Локо" попытался заклеймить позором тех, кто задался вопросом, почему произошла трагедия с Иннокентием Самохваловым и можно ли было ее избежать.
Мне искренне жаль, что споры идут вокруг ситуации со смертью молодого парня. Хочу попросить за это прощения у родных и близких Иннокентия. Но замалчивание может повлечь за собой новую трагедию. Профессиональная спортивная карьера и серьезные проблемы со здоровьем — это вещи, которые нередко идут рядом. Однако смерть — это случай исключительный. Случай, заставляющий задуматься, что делается не так, — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.
22-летнего Самохвалова не стало 20 апреля 2020 года. Он вышел на прогулку возле своего дома, но почувствовал себя плохо. Врачи не смогли спасти жизнь футболиста.
Моссаковский — о смерти Самохвалова: есть повод для внутреннего расследования в "Локомотиве"
Футбольный комментатор Михаил Моссаковский ответил на критику в свой адрес от генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.
Фото: ФК "Локомотив"
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