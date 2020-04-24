Орлов: Смолов любит себя больше футбола

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Это Москвы в Санкт-Петербурге" прокомментировал возвращение в Россию форварда "Сельты" Федора Смолова.

Фото: ФК "Сельта"