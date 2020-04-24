"Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всё-таки он себя больше любит, чем футбол. Фёдор находится в аренде, и я думаю, что "Сельта" не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: "Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал". Смолов не является олицетворением профессионального футболиста", - сказал Орлов.
Напомним, Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому "Локомотива". В чемпионате Испании Смолов провел шесть матчей и забил один гол.
Ла Лига, как и другие европейские чемпионаты была приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Смолов покинул Испанию во время карантина получив разрешение от клуба, но не получив его от Ла Лиги.
Орлов: Смолов любит себя больше футбола
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Это Москвы в Санкт-Петербурге" прокомментировал возвращение в Россию форварда "Сельты" Федора Смолова.
Фото: ФК "Сельта"
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