Гол Фарфана за "Шальке" был признан в клубе лучшим за десятилетие (видео)

Ha sido un honor y un orgullo representar a un gran club como el @s04 . Fueron 7 a?os maravillosos donde m?s all? de las actuaciones individuales , resalto los grandes jugadores con los que me toco jugar y esa gran hinchada que nunca paraba de alentar. Hubieron momentos hermosos como el ganar la Copa Alemana y llegar a semifinales de Champions League , momentos que han quedado grabados en mi memoria. Me siento feliz de saber que el esfuerzo y cari?o que le tengo al Club, sus hinchas y mis ex compa?eros se ve reflejado con el reconocimiento de haber ganado el premio al mejor gol de la d?cada y al de pertenecer al equipo del Siglo XXl ? Gracias a todos los hinchas por tanto cari?o , a todos en el Club a quienes recuerdo con cari?o y a mis ex compa?eros que sin ellos y el colectivo nada de lo individual es posible . @s04 ??? ?Gl?ck auf! #todosacrificiotienesurecompensa #peruanohastaloshuesos??? #graciasportodo #superfeliz #haciendohistoria #goldelaDECADA #equipoidealdelsigloXXl #graciasmidiosportantabendici?n??