"Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций. Будут те, кто останется доволен таким раскладом, — "Зенит" и "Локомотив". И те, кто недоволен, как "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путевки в Лигу чемпионов.
Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьезный раскол", — цитируют Билялетдинова "Известия".
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу, как и остальные ведущие лиги, приостановлен из-за пандемии коронавируса.
После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует питерский "Зенит". Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 баллов.
Вчера прошло общее собрание руководства РПЛ и РФС, на котором обсуждались варианты возобновления сезона.
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Билялетдинов: если РПЛ завершат досрочно, то в лиге может произойти раскол
Экс-игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов порассуждал о возможных последствиях досрочного завершения сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
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