Юрист Прокопец - об интервью Фролова: нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта

Юрист Михаил Прокопец поделился мнением об интервью голкипера самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.

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Напомним, футболист раскритиковал действия правительства России.- Непонятно, какие санкции может применить клуб к Фролову, так как мы не знаем, что об этом сказано в его трудовом договоре. Обычно у футболистов указано в контрактах, что они не имеют права давать интервью без согласования с пресс-службой. Возможно, клуб будет ссылаться на сам факт того, что Фролов давал интервью, а не само его содержание.На мой взгляд, футболист никого не оскорбил, не выдал конфиденциальную информацию. Это просто его мнение. В этом интервью нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта. Если будет доказано, что интервью нанесло ущерб клубу, тогда возможны санкции.Клуб удалил слова о штрафе? Признание ошибок — это хорошее качество. Я бы на месте клуба не стал применять наказание к Фролову, это его мнение, не как футболиста, а как гражданина, — приводит слова юриста Чемпионат.Напомним, "Крылья Советов" выступили с заявлением, где говорилось, что футболист будет оштрафован. Затем в тексте самарского клуба исчезли слова о штрафе голкиперу.Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.