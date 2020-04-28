Юрист Прокопец - об интервью Фролова: нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта

Юрист Михаил Прокопец поделился мнением об интервью голкипера самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Фото: Спорт день за днем
Напомним, футболист раскритиковал действия правительства России.

- Непонятно, какие санкции может применить клуб к Фролову, так как мы не знаем, что об этом сказано в его трудовом договоре. Обычно у футболистов указано в контрактах, что они не имеют права давать интервью без согласования с пресс-службой. Возможно, клуб будет ссылаться на сам факт того, что Фролов давал интервью, а не само его содержание.

На мой взгляд, футболист никого не оскорбил, не выдал конфиденциальную информацию. Это просто его мнение. В этом интервью нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта. Если будет доказано, что интервью нанесло ущерб клубу, тогда возможны санкции.

Клуб удалил слова о штрафе? Признание ошибок — это хорошее качество. Я бы на месте клуба не стал применять наказание к Фролову, это его мнение, не как футболиста, а как гражданина, — приводит слова юриста Чемпионат.

Напомним, "Крылья Советов" выступили с заявлением, где говорилось, что футболист будет оштрафован. Затем в тексте самарского клуба исчезли слова о штрафе голкиперу.

Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод

"Крылья Советов" сообщили, что Фролов будет оштрафован за свои высказывания

Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".

Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фролов Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно при соблюдении режима самоизоляции 1
Агент Сафонов — о политических высказываниях футболистов: понос слов от запора мыслей 1
Источник: чемпионат Франции не будет доигран
Жиго — о Тедеско: он обладает человеческими качествами, что очень важно в современном футболе
Иванов: самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы 1
Губернатор Самарской области — о Фролове: не знаю, о чем идет речь. За каждым футболистом не уследишь 1
Жиго: я пришел в "Спартак", чтобы играть в еврокубках 4
Жиго: мне повезло попасть в очень хороший клуб. Думаю, я примерно соответствую его уровню 1
Черданцев выступил против признания "Зенита" чемпионом, если сезон не доиграют 8
Европейские лиги до 25 мая должны дать ответ УЕФА по возобновлению чемпионатов
"Локомотив" интересуется нападающим сборной Израиля
Созин: РФС и комитет по этике к высказываниям господина Фролова не имеют никакого отношения 1
Иванов: мы с коллегами выступили за 18 команд в чемпионате 2
Месси признан лучшим футболистом 21 века согласно системе ELO 5
Администрация Rusfootball.info изменяет правила выставления рейтинга в комментариях 63
Юрист Прокопец - об интервью Фролова: нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта 1
Тарасов: наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире. Врачам - низкий поклон 7
Депутат Госдумы РФ Свищев - об интервью Фролова: если спортсмен нарушил соглашение, тогда к нему имеют право применять санкции 3
"Независимо от того, где ты работаешь, ты можешь иметь свою гражданскую позицию". Слуцкий - об интервью Фролова 12
В Италии определена крайняя дата возобновления сезона
Лепсая: в сложившейся ситуации досрочное завершение ФНЛ - разумное решение
Легкоатлет Шубенков - о присуждении Семину премии "Серебряная лань": если клуб состоит из дров, уже не тренер виноват
Депутат Госдумы РФ Лебедев заступился за Фролова 6
Игнашевич назвал лучших игроков РПЛ на данный момент
Черданцев - об интервью Фролова: нормальный главред такое никогда бы не опубликовал. Это подстава 11
"Между нами рай". Тарасов опубликовал фото с женой на крыше
На Донни ван де Бека претендуют 3 топ-клуба Европы
Сафонов: Федун прислал Бердыеву SMS с оскорблением. Сейчас он согласился бы на переход в "Спартак" 16
"Много настрадался от нападающих". Евсеев продолжил свой алфавит в Instagram (фото) 1
Сафонов: с игроками, как у Слуцкого, Бердыев боролся бы за топ-5 в РПЛ
Все новости