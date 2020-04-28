— Не знаю, о чем идет речь.
За каждым футболистом не уследишь. И это точно уж не компетенция губернатора - следить за высказываниями каждого футболиста. О чем бы он ни высказывался, сейчас меня в первую очередь интересует мнение главврачей, работников соцзащиты, представителей бизнеса, людей, которые несут потери в этой ситуации угрозы борьбы с распространением коронавируса, — рассказал губернатор в интервью "ТРК Терра".
Высказывания 32-летнего Фролова вызвали информационный бум. Футболист дал интервью журналисту Сергею Егорову, где, в частности, рассказал, что "правительству наплевать на народ", про людей, для которых открыты заведения в Москве в эпоху коронавируса, а также о том, почему он не доверяет РПЦ.
После в "Крыльях Советов" сообщили, что игрок будет оштрафован за свои слова, но затем изменили часть сообщения.
Губернатор Самарской области — о Фролове: не знаю, о чем идет речь. За каждым футболистом не уследишь
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал высказывания вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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