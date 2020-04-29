По информации "РБ-Спорт", на Георгия Мелкадзе претендуют клубы из Бельгии и Шотландии.
Таже сообщается, что на нападающего претендуют самарские "Крылья", так как основной форвард команды Александр Соболев зимой перешёл в "Спартак".
В нынешнем сезоне на счету Георгия Мелкадзе 6 голов и 3 результативных передачи в 15-ти матчах за "Тамбов" в чемпионате.
Летом у 23-летнего нападающего закончится срок аренды и он вернется в "Спартак". Его контракт с московским клубом рассчитан до 2022-го года.
Transfermarkt оценивает Мелкадзе в 1,2 миллиона евро.
На Мелкадзе претендуют клубы из Бельгии и Шотландии
Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за "Тамбов", может продолжить карьеру в одном из европйских клубов.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!