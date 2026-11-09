Гаранин оценил судейство в Первой Лиге: абсолютно такое же, как и уровень нашей лиги

- В лиге очень много хороших судей. Мне очень нравится, что сейчас пытаются убирать дешёвые фолы — красивые падения. Это зона роста для наших игроков, которые уже привыкли при малейшем касании падать. Надо стоять и быть мощнее.
Судейство абсолютно такое же, как и уровень нашей лиги. Так же ошибаются судьи, так же ошибаемся и мы, футболисты, - цитирует Гаранина "Чемпионат".
Вадим Гаранин является главным тренером "Нижнего Новгорода" с апреля 2026 года, ранее он занимал аналогичный пост в "Черноморце" и "Твери". По итогам 17 сыгранных туров нижегородцы возглавляют турнирную таблицу Первой Лиги с 46 набранными очками в своем активе и опережают "Урал", занимающий второе место, на 12 баллов.