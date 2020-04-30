Уткин - Соловьеву: я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной

Блогер Василий Уткин отреагировал на угрозы физической расправы со стороны журналиста Владимира Соловьева.
Фото: Чемпионат
- Я маленький человек и хожу по городу без охраны. А ты - официальный голос пропаганды. Ты пользуешься популярностью и, наверное, думаешь, что любим и уважаем. Ты ходишь по Москве с двумя охранниками. Чего же ты боишься? В какой стране, которую кто-то восхваляет в качестве общественно-политического ведущего как безопасную, успешную, благоденствующую. В какой же стране человек твоего статуса ходит с охраной? Только в России.

Хотя я догадываюсь почему. Я отложил это видеообращение, последнее в цикле. Я хотел выложить его во вторник, но посмотрел, что для тебя это торжественный день. Во вторник было 75 лет со дня, как твоего кумира, о котором ты сделал документальный фильм, — Бенито Муссолини — повесили кверху ногами. Я выждал пару дней траура и сегодня тебе об этом говорю. Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной, — сказал Уткин в видео на своем YouTube-канале.

Напомним, конфликт между блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым начался после высказываний Уткина в сторону властей страны. Уже несколько недель они обмениваются оскорбительными высказываниями. Совсем недавно Соловьев в одном из своих видео угрожал сопернику расправой и посоветовал смотреть в оба.

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Теги: Уткин Соловьев
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