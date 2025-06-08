"Пока он еще не возглавил. Какие у меня обиды могут быть? Это жизнь Георгиевича. Как он считает нужным, там и поступает", - цитирует Мелехина "СЭ".
Напомним, что Валерий Карпин является главным тренером национальной команды России, также он занимал аналогичную должность в "Ростове", однако покинул клуб в конце февраля текущего года. Сообщалось, что в середине июня московское "Динамо" назначит специалиста на пост главного тренера. Ранее руководство бело-голубых отправило в отставку с поста главного тренера Марцела Личку.
Защитник "Ростова" Мелехин - о возможном назначении Карпина в "Динамо": какие могут быть обиды?
Защитник "Ростова" Виктор Мелехин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера "Динамо".
Фото: РФС