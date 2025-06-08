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"СЭ": Николич сообщил некоторым игрокам ЦСКА, что покидает клуб

По информации СМИ, главный тренер московского ЦСКА Марко Николич позвонил некоторым футболистам команды и сообщил им, что уходит из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
При этом сообщается, что перед тем, как принять решение об уходе, сербский специалист выдвинул ультиматум руководству "армейского" клуба. Он сказал, что останется в ЦСКА в случае увольнения красно-синими заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

Ранее стало известно, что греческий АЕК собирается выкупить у столичного ЦСКА контракт Марко Николича за 600 тысяч евро. Клуб из Афин предложил сербу соглашение с зарплатой 2 млн евро в год.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года и в минувшем сезоне привел команду к бронзовым медалям чемпионата России и завоеванию Кубка России.

Источник: "СЭ"

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