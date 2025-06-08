Сообщается, что чеченский клуб не будет активировать опцию продления. Напомним, игрок в феврале подписал с "Ахматом" контракт по схеме "0,5+2". Из команд Первой лиги в услугах Гогличидзе заинтересованы воронежский "Факел" и московская "Родина", которая готова повторить защитнику нынешнюю зарплату - около 1,8 млн рублей.
Для самого 28-летнего футболиста, чья рыночная стоимость по интернет-порталу Transfermarkt составляет 600 тысяч евро, приоритетом является выступление в Российской Премьер-Лиге. В частности, он может стать игроком "Пари НН", если команду из Нижнего Новгорода возглавит Марцел Личка.
Источник: Metaratings
СМИ: Гогличидзе уйдёт из "Ахмата". Защитник интересен "Факелу" и "Родине"
По информации СМИ, левый защитник Лео Гогличидзе в летнее трансферное окно покинет грозненский "Ахмат".
Фото: РФК "Ахмат"