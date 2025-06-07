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Источник: "Зенит" готов сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком РПЛ

Полузащитник Жерсон может стать самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ в случае перехода в "Зенит".
Фото: ФК "Фламенго"
По данным журналиста Вене Касагранде, бразилец получит в петербургском клубе контракт с зарплатой 6 млн евро за сезон. На сегодняшний день в Российской Премьер-Лиге нет футболистов, получающих такие деньги.

Трансфер капитана "Фламенго" Жерсона может обойтись "Зениту" в 25 млн евро. По некоторым сведениям, питерцы рассчитывают включить в сделку Вендела.

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