"Хорошо. Молодец. Нужно еще чуть время - и может стать одним из лидеров. В чем надо прибавлять? Нужно чуть более агрессивно играть, но это с опытом все придет. Нужно чуть подольше ему сыграть - и будет он такой папаня в команде", - сказал Глебов в интервью "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Даниил Шанталий провел за "Ростов" во всех турнирах 20 матчей и отметился 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 800 тысяч евро.
По итогам сезона-2024/2025 южане заняли 8 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 39 баллов. Команда Джонатана Альбы стала серебряным призером Кубка России.
Данил Глебов назвал футболиста, который в ближайшее время может стать лидером "Ростова"
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов высказался об игре полузащитника "Ростова" Даниила Шанталия.
Фото: ФК "Ростов"