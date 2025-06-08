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Круговой: я специально наступил на ногу полузащитника сборной Нигерии

Защитник сборной России Данил Круговой высказался об игре нигерийского футболиста Фисайо Деле?Баширу в товарищеском матче.
Фото: РФС
— Индивидуально у сборной Нигерии сильные футболисты, особенно на флангах. Если честно, 14-й номер (полузащитник "Лацио" Деле-Баширу) просто достал меня. Он еще играет грязно, видимо, честно не умеет. Чуть не снял с меня футболку. Бегали, "кусались" друг с другом.

— Что-то говорил ему на поле?

— Я ему специально наступил на ногу еще в первом тайме (смеется).

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии состоялся 6 июня в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Защитник Данил Круговой попал в стартовый состав сборной России и провёл на поле весь матч без замен. При этом именно после прострела в исполнении игрока московского ЦСКА на 27-й минуте мяч попал в нигерийского защитника, а от него - в ворота сборной Нигерии.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт в Минске 10 июня - её соперником станет сборная Белоруссии.

Источник: "Матч ТВ"

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