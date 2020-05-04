"Не было ли обидно, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА спустя несколько месяцев после моего ухода в "Челси"? Когда я был футболистом, не задумывался об этом. С одной стороны, я лучше чувствовал себя в ЦСКА, потому что был одним из лидеров команды. С другой — мне довелось поиграть со звёздами мирового уровня. И почти сразу после переезда в Англию завоевать Кубок лиги и стать чемпионом, чего с "Челси" не было 50 лет. Так что сложный вопрос. В идеале хотел бы находиться одновременно и в ЦСКА, и в "Челси". Но, к сожалению, это невозможно", — цитирует Ярошика "Российская газета".
Иржи Ярошик перешел в ЦСКА в 2003-м году из пражской "Спарты". В составе "армейцев" за два года Ярошик провёл 56 матчей и забил 12 мячей.
В России чешский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
После выступлений за ЦСКА Ярошик перешёл в лондонский "Челси".
Ярошик: первым на меня вышел "Спартак", но ЦСКА проявил больше старания
Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что мог оказаться в московском "Спартаке".
Фото: Twitter
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!