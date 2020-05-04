Ярошик: первым на меня вышел "Спартак", но ЦСКА проявил больше старания

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что мог оказаться в московском "Спартаке".
Фото: Twitter
"Не было ли обидно, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА спустя несколько месяцев после моего ухода в "Челси"? Когда я был футболистом, не задумывался об этом. С одной стороны, я лучше чувствовал себя в ЦСКА, потому что был одним из лидеров команды. С другой — мне довелось поиграть со звёздами мирового уровня. И почти сразу после переезда в Англию завоевать Кубок лиги и стать чемпионом, чего с "Челси" не было 50 лет. Так что сложный вопрос. В идеале хотел бы находиться одновременно и в ЦСКА, и в "Челси". Но, к сожалению, это невозможно", — цитирует Ярошика "Российская газета".

Иржи Ярошик перешел в ЦСКА в 2003-м году из пражской "Спарты". В составе "армейцев" за два года Ярошик провёл 56 матчей и забил 12 мячей.

В России чешский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

После выступлений за ЦСКА Ярошик перешёл в лондонский "Челси".


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Теги: ЦСКА Ярошик Спартак
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