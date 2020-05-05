"Написали, что "Тамбов" договорился о выкупе Мелкадзе? Это чушь собачья. "Спартак" не собирается его продавать. После окончания аренды Георгий вернется в "Спартак", — цитирует Худякова Sport24.
В нынешнем сезоне на счету Георгия Мелкадзе 6 голов и 3 результативных передачи в 15-ти матчах за "Тамбов" в чемпионате.
Летом у 23-летнего нападающего закончится срок аренды и он вернется в "Спартак". Его контракт с московским клубом рассчитан до 2022-го года.
Transfermarkt оценивает Мелкадзе в 1,2 миллиона евро.
"Чушь собачья!" Гендиректор "Тамбова" о возможном выкупе Мелкадзе
Гендиректор "Тамбова" Павел Худяков опроверг информацию о том, что клуб выкупит у "Спартака" трансфер форварда Георгия Мелкадзе.
Фото: ФК "Тамбов"
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