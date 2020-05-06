— Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в "Динамо". Постоянно болельщики "Динамо" пишут и поддерживают, — рассказал Воронин пресс-службе клуба.
40-летний Воронин выступал за "Динамо" с 2010 по 2014 год, забив 22 мяча в 80 матчах за команду.
Ранее сообщалось, что украинец мог войти в тренерский штаб московской команды при прежнем тренере Дмитрии Хохлове.
Воронин: надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в "Динамо"
Экс-форвард "Динамо" Андрей Воронин рассказал, что мечтает вернуться в клуб на одну из должностей.
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