Ранее официальный сайт клуба сообщил, что Федун был госпитализирован с диагнозом коронавирусной инфекции.
Леонид Федун был госпитализирован. У владельца "Спартака" коронавирус
Источник: Федун находится в стабильном состоянии
- Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья и возвращения к семье! Главное — это здоровье, остальное неважно. Я не шокирован этой новостью, в наше время уже сложно чем-то шокировать. Думаю, все будет хорошо, и Федун быстро поправится.
Можно ли "Спартак" представить без Федуна? Он владелец и много сделал для клуба, но "Спартак" будет всегда! Владельцы всегда менялись. Представить можно все, но этот человек много сделал для клуба. Повторюсь, хочется пожелать Федуну только здоровья, - приводит Sport24 слова игрока.
В России на данный момент зафиксировано 177 тысяч заражений коронавирусом. Это пятый показатель в мире.
Общее количество заболеваний в мире стремится к четырём миллионам.
Самедов - о болезни Федуна: я не шокирован, в наше время уже сложно чем-то шокировать
Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов прокомментировал новость о болезни владельца красно-белых Леонида Федуна и пожелал ему выздоровления.
Фото: "Чемпионат"
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