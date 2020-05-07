"Власти могли бы подумать, что людям не очень хорошо сидеть дома. Для меня до сих пор загадка, почему гуляющих нельзя развести по времени, как в Европе. Сделайте так, чтобы с 8 до 10 утра гуляли пожилые люди, с 10 до 12 – родители с детьми. И вечером такая же система – с пяти до семи и с семи до девяти. На улицах всё равно патрули, они могли бы это контролировать. Сейчас ввели масочный режим, в чём проблема гулять, держа дистанцию? Они же в масках, не более двух-трёх человек.
Мне-то дома нормально, я могу хоть до августа сидеть – по трём соткам гулять. А о тех, кто в квартирах живёт, кто-то вообще думает? Или только подсчитывают прирост больных и сколько коек. Я не спорю, это тоже важно. Но надо подумать о том, как существовать людям дальше. Решение продлить самоизоляцию, не дав ничего взамен, – странное. Два месяца сидеть взаперти невозможно. Думаю, 12-го выйдут новые указания, сейчас пойдёт волна возмущений, и потом они ещё что-нибудь скажут", - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. РПЛ приостановлена как минимум до конца мая. Сегодня стало известно о том, что 16 мая возобновит сезон немецкая Бундеслига.
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"О тех, кто в квартирах живёт, кто-то думает? Невозможно сидеть 2 месяца взаперти". Широков - о режиме самоизоляции
Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и ЦСКА Роман Широков высказался относительно режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости
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