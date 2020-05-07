"О тех, кто в квартирах живёт, кто-то думает? Невозможно сидеть 2 месяца взаперти". Широков - о режиме самоизоляции

Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и ЦСКА Роман Широков высказался относительно режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости
"Власти могли бы подумать, что людям не очень хорошо сидеть дома. Для меня до сих пор загадка, почему гуляющих нельзя развести по времени, как в Европе. Сделайте так, чтобы с 8 до 10 утра гуляли пожилые люди, с 10 до 12 – родители с детьми. И вечером такая же система – с пяти до семи и с семи до девяти. На улицах всё равно патрули, они могли бы это контролировать. Сейчас ввели масочный режим, в чём проблема гулять, держа дистанцию? Они же в масках, не более двух-трёх человек.

Мне-то дома нормально, я могу хоть до августа сидеть – по трём соткам гулять. А о тех, кто в квартирах живёт, кто-то вообще думает? Или только подсчитывают прирост больных и сколько коек. Я не спорю, это тоже важно. Но надо подумать о том, как существовать людям дальше. Решение продлить самоизоляцию, не дав ничего взамен, – странное. Два месяца сидеть взаперти невозможно. Думаю, 12-го выйдут новые указания, сейчас пойдёт волна возмущений, и потом они ещё что-нибудь скажут", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. РПЛ приостановлена как минимум до конца мая. Сегодня стало известно о том, что 16 мая возобновит сезон немецкая Бундеслига.

Сёмин — о возобновлении РПЛ: в такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно

Источник: РФС "за" возобновление сезона, как и большинство футболистов

Баринов: хочу доиграть чемпионат. Не хочу, чтобы говорили, что из-за карантина "Локомотив" в Лигу чемпионов попал


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Широков Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Такое вообще нечасто бывает". Обляков вспомнил свой дебют за ЦСКА
В "Фиорентине" шесть человек заразились коронавирусом
Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1
"Сампдория" объявила о трех членах команды, заболевших коронавирусом
"Не дело, когда 80 человек дома, а 20 - нет". Жена Дмитрия Тарасова - о режиме самоизоляции 1
Дания готов принять четыре матча Евро-2020
Видаль готов к переходу в "Интер"
Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги доиграть сезон
Стало известно, какую зарплату "Зенит" предлагает Семаку по новому контракту 15
"Самая большая любовь". Криштиану Роналду поделился фотографией с детьми
Чемпионат Норвегии начнется 16 июня
Футболист "Анже" извинился за публичную мастурбацию 8
"О тех, кто в квартирах живёт, кто-то думает? Невозможно сидеть 2 месяца взаперти". Широков - о режиме самоизоляции 2
В Германии сезон уже возобновляют, у нас говорят о завершении. Правы ли журналисты, требующие доиграть? 2
Радимов: максимум, что ждёт Соболева после первого круга - место на скамейке с ромбиком на груди 13
Адвокат: желаю всего наилучшего всем фанатам "Зенита"
Черчесов выразил поддержку владельцу "Спартака" Федуну, который заболел коронавирусом 1
Евсеев: возможное решение ФИФА о пяти заменах поддерживаю
Экс-врач "Спартака" Лю Хуншен — о Федуне: думаю, в больнице окажут необходимое лечение без народных средств 2
Сёмин — о возобновлении РПЛ: в такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно 5
Президент УЕФА: возобновление Бундеслиги — огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей 1
"Можно "Нимфоманку" после "Девчат" начинать?" Кержаков оценил список фильмов от Аршавина 2
Бокетти: знаю, что однажды вернусь в "Спартак", и необязательно в качестве футболиста
Брат Федуна рассказал о состоянии президента "Спартака"
Стало известно, за что отвечали два сотрудника "Локомотива", которые заразились коронавирусом 2
Мутко — о Федуне: он надеется, что через неделю все будет нормально 3
Источник: у двух сотрудников "Локомотива" подтвержден коронавирус 5
Источник: РФС "за" возобновление сезона, как и большинство футболистов 1
На болельщика "Спартака" Спиридонова совершено вооруженное нападение 32
Все новости