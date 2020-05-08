— Любят говорить, что вот, тренера сливают. За все время, что я в "Динамо", такого ни разу не было. Ни одного тренера мы не сливали, — рассказал Лещук в интервью "Гол.ру".
24-летний Лещук — воспитанник "Динамо". Он выступает за первую команду "бело-голубых" с зимы 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл семь матчей в РПЛ, пропустив девять мячей и трижды сыграв "на ноль".
Лещук: за все время, что я в "Динамо", ни одного тренера мы не сливали
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук высказался о том, что в клубах игроки "сливают" тренеров.
Фото: ФК "Динамо"
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