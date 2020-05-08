— Повлияла ли эта реклама на мою популярность? Особо не повлияла. Много людей писало, что видели меня. Но я не рассчитывал, что меня будут узнавать. Особенно, когда такая ситуация сейчас в мире, — рассказал Лещук в интервью "Гол.Ру".
В рекламе, помимо Лещука, также снялись певец Егор Крид и наставник сборной России Станислав Черчесов.
24-летний Лещук — воспитанник "Динамо". Он выступает за первую команду "бело-голубых" с зимы 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл семь матчей в РПЛ, пропустив девять мячей и трижды сыграв "на ноль".
Лещук: реклама чипсов особо не повлияла на мою популярность
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук вспомнил съемки в рекламе чипсов.
Фото: Lays
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