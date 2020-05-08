Черчесов поздравил россиян с Днем Победы (видео)

Наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил соотечественников с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.


- Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 Мая. Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью, достоинством и выиграли её. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить парад, которого они достойны, но, как наш президент сказал, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Мои сердечные поздравления.

Убежден, что мы справимся. Тем более в то время, когда нас эта пандемия коронавируса задела. Особенно это касается ветеранов, которые двойной удар перенесут сейчас. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. И футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Поэтому давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником! — сказал Черчесов.

Черчесов возглавляет национальную команду России с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

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Теги: Черчесов Сборная России
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