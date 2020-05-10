В текущем сезоне Заболотный забил два гола и сделал пять голевых передач в рамках 16-ти матчей РПЛ.
- Заболотный с детства четко понимал, чего хочет добиться. Поэтому и тренировался с особой страстью. Нечасто встретишь нападающего, который идет в любую борьбу, летит в любые подкаты, вечно голова разбита.
Помню, в "Тосно" шли после какой-то тренировки. Он, как обычно, весь перемотанный. Я его спрашиваю: "Антох, как тебе это удается?" – приводит слова Нигматуллина Sports.
"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место. РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что чемпионат России могут возобновить 21 или 28 июня.
"Нечасто встретишь нападающего, который идет в любую борьбу". Нигматуллин - о Заболотном
Вратарь тульского "Арсенала" Артур Нигматуллин отметил качества форварда "Зенита" Антона Заболотного.
Фото: ФК "Сочи"
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