1 мая Давыдов сообщил, что расторг контракт с софийским ЦСКА и должен был вернуться в Россию. Однако самолет, который летел из Софии в Москву, полетел без пассажиров.
— Ситуация такая же, он еще в Болгарии. Этой проблемой занимаются, нельзя же просто так взять и улететь. Все в процессе, прилетит самолет, и его заберут, после чего он сядет на карантин. Пока не понятно, когда это произойдет, это надо к властям обращаться, — рассказал агент в интервью "Р-Спорту".
25-летний Давыдов — воспитанник московского "Спартака" и футбольного клуба "Москва". Он выступал в составе софийского ЦСКА с мая 2019 года.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Агент Давыдова не знает, когда футболист сможет вернуться в Россию
Иван Бакулин, агент российского футболиста Дениса Давыдова, сообщил, что футболист до сих пор не вернулся в Россию.
Фото: ФК ЦСКА София
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