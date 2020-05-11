"Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации, из нерабочего режима выходим. При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата. Если решение о возобновлении сезона будет принято не позднее 27 мая, то мы сможем начать играть в середине июня", - цитирует Медведева ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса все российские футбольные турниры были приостановлены. ФНЛ и ПФЛ были досрочно завершены. Чемпионат России может возобновиться во второй половине июня.
Медведев: конец периода нерабочих дней позволит вернуться к тренировкам
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о завершении периода нерабочих дней начиная с 12 мая.
Фото: © ФК "Зенит"
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