"Шиннику" и "Химкам" предложат отказаться от матчей Кубка России

Ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.



Фото: Спорт день за днем