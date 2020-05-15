Об этом сообщает сайт Metaratings. Отмечается, что в случае снятия с Кубка к командам не будут применяться дисциплинарные санкции.
По такому сценарию предполагается, что на стадии полуфинала пройдет лишь один матч вместо двух. Путевку в финал разыграют "Спартак" и "Зенит", а "Урал" автоматически пройдет в конечную стадию турнира.
Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
"Шиннику" и "Химкам" предложат отказаться от матчей Кубка России
Ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.
Фото: Спорт день за днем
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