- Наша позиция не поменялась. По всей логике и по спортивному принципу матч со "Спартаком" должен играться в Санкт-Петербурге, - приводит слова Медведева СЭ.
"Шиннику" и "Химкам" предложат отказаться от матчей Кубка России
Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Также будут проведены оставшиеся матчи Кубка страны. Полуфинальные встречи запланированы на 18 и 19 июля. На этой стадии встретятся "Зенит" и "Спартак" встретятся, однако команда-хозяйка предстоящей игры еще не определена.
Медведев: кубковый матч со "Спартаком" должен играться в Санкт-Петербурге
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев выразил мнение о месте проведения полуфинального матча Кубка России.
Фото: ТАСС
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