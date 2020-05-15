- Я ранее не раз выступал за досрочное завершение сезона, но если РФС принял такое решение, то мы подчинимся ему и будем доигрывать. Что нам остается делать в такой ситуации? А сейчас все равно существуют большие проблемы, и мы не знаем, как это все пройдет.
Нам же надо привезти футболистов, определиться с началом тренировок, хотя у нас в регионе все пока находятся на карантине. Непонятно, когда его снимут. Может быть, сперва разрешат проводить только индивидуальные занятия, - цитирует Иванова ТАСС.
Медведев: против доигровки чемпионата были клубы, которым ничего не светит
Сегодня стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". "Урал" располагается на 10-м месте.
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано 252 тысячи заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
Иванов: я выступал за досрочное завершение сезона, но мы подчинимся решению РФС
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал новость о возобновлении сезона РПЛ.
Фото: Sportbox
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