Как сообщает Чемпионат, Алиев проведет бой с актёром и моделью Никитой Вакулюком в рамках проекта "Битва". Регламент боя - 3 раунда по 2 минуты. Бой состоится 29 мая.
35-летний Алиев выступал за "Локомотив" в 2010 году. Также украинец играл в составе "Борисфена", киевского "Динамо", "Днепра", "Анжи", и "Тараза". Напомним, что Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году. Экс-игрок является гражданином не только Украины, но и России. Футболист родился в Хабаровске.
Алиев проведет боксерский поединок 29 мая
Экс-хавбек московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев попробует себя в боксе.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!