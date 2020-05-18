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Акинфеев: в ЦСКА есть молодой защитник, который не знает, кто такой Карвальо

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что в составе клуба есть футболист, который не знает Даниэля Карвальо.
Фото: Getty Images
— Кстати, у нас сейчас в команде есть футболист… Не буду называть, кто это. Он еще совсем молодой, играет в защите. Когда я спросил, кто такой Даниэл Карвальо, он ответил, что не знает.

Я выпучил глаза и говорю: "Слышишь, дружок! Тебе даже ничего делать не надо, даже книжки читать не надо. Просто открой ютуб или посмотри Википедию". И вот так он выучил футболистов того поколения, — рассказал вратарь пресс-службе московского клуба для документального фильма в честь 15-летия победы клуба в Кубке УЕФА.

37-летний Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе московского клуба бразилец выиграл два чемпионата, четыре Кубка и три Супееркубка России. Также Карвальо стал обладателем Кубка УЕФА.


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Теги: ЦСКА Карвальо Акинфеев
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