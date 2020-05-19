Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" уже дал согласие на трансфер российского полузащитника.
- Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен "блаугране" и может кого-то вытеснить из стартового состава.
Агент Барбоза: цена за Миранчуков? Минимум 80 млн евро
При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая "Реала" и "Барселоны", может заиграть в любой команде, - приводит слова агента RT.
Напомним, что этой зимой Алексей Миранчук мог перейти в "Милан", однако сделку, как сообщалось в СМИ, заморозил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин.
В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл в рамках РПЛ 19 матчей, забил пять голов и сделал пять ассистов.
"Есть сомнения, что он действительно нужен "Барселоне". Агент Сафонов - об Алексее Миранчуке
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу возможного перехода хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука в каталонский клуб.
Фото: Rusfootball.info
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