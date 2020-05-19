Напомним, что на данный момент Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи" до конца сезона. В четырёх матчах за "Сочи" Кокорин забил три гола и сделал результативную передачу.
Соглашение Кокорина с "Зенитом" действует до лета текущего года. Ранее сообщалось, что лидер РПЛ уже предложил игроку новый контракт.
Источник: "Зенит" предложил новый контракт Кокорину
- Контракт Кокорина с "Зенитом" продлен на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продлен. Слухи о предложении Кокорину из разряда: "Слышали звон, но не знаем, где он", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что зимой руководство "Зенита" вынудило игрока уйти в аренду, хотя сам футболист был против.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в чемпионате России, турнир должен возобновиться 21 июня.
"Его контракт с "Зенитом" продлен на период доигрывания". Медведев - о соглашении с Кокориным
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб предложил форварду Александру Кокорину новый контракт.
Фото: ФК "Зенит"
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