Об этом написал журналист Metaratings Иван Карпов в своём телеграм-канале.
- На текущий момент согласовано, что город выделит "Химкам" 200 млн рублей на следующий сезон.
Конов: в "Химках" денег нет и давать их никто не собирается. Вероятнее ПФЛ, чем РПЛ
Область пока не даёт ни копейки, но, по моим данным, эта история ещё не окончена, - написал журналист, отметив, что для прохождения лицензирования в РПЛ, необходимо минимум 350 млн рублей.
Источник уточнят, что губернатор Московской области Воробьёв ещё может изменить своё решение.
Юран: "Химки" могут сняться с розыгрыша Кубка? Не знаю, кто мог такой бред сказать
Источник: город выделит "Химкам" 200 млн. Чтобы пройти лицензирование в РПЛ, нужно минимум 350
Стало подробнее известно о финансовых проблемах подмосковных "Химок".
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