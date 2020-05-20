Напомним, что РФС принял решение доиграть приостановленный чемпионат России. Возобновление запланировано на 21 июня.
- Уже три месяца не тренировались, только сами дома. Ждали с нетерпением решения о возобновлении чемпионата, этого ждали все — футболисты, тренеры, болельщики и эксперты.
Тренер "Крыльев" Корниленко: возможно, стоило завершить чемпионат, добавить две команды из ФНЛ и готовиться к новому сезону
Все ждали того, чтобы футбол вернулся, — приводит слова игрока "Матч ТВ".
"Крылья" занимают предпоследнее место в РПЛ после 22-х туров.
Зиньковский в текущем сезоне провёл 19 матчей, в которых сделал шесть голевых передач.
Зиньковский: все ждали, чтобы футбол вернулся
Хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский поделился мнением по поводу решения возобновить чемпионат России по футболу.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!