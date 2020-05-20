ЦСКА после 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 36 очков. "Краснодар" идет на третьей строчке, имея в активе 41 очко.
"Мне кажется, что армейцы смогут выйти вперед. Конечно, у "Краснодара" сейчас все наконец-то определилось с составом, а то ведь раньше было много вопросов с травмированными, да и легионеры поначалу не особо вписались в структуру игры. Но уровень ЦСКА сейчас все же повыше.
Да, конечно, ЦСКА часто называют молодой командой, но, поверьте мне, этот недостаток очень быстро проходит.
"Краснодар" - солидная команда, но им все же не хватает некоего мужского начала и внутреннего стержня", - цитирует Непомнящего legalbet.ru.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
Валерий Непомнящий: расстроен, что ФНЛ и ПФЛ завершены
Валерий Непомнящий: "Краснодар" - солидная команда, но им не хватает некоего мужского начала. ЦСКА всё же повыше
Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий считает, что армейский клуб завершит сезон выше, чем "Краснодар".
Фото: © РИА Новости
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