Информация приведена из официального документа Роспотребнадзора. Более того, ведомство не согласилось на исключения для футболистов. То есть, если хотя бы один игрок заболеет, то на карантин уйдет вся команда.
Если о заражении стало известно после матча, то несколько команд.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
РФС не смог согласовать с Роспотребнадзором медицинский регламент
Российский футбольный союз на данный момент не согласовал с Роспотребнадзором протокол и медицинский регламент возобновления тренировок и доигровки чемпионата.
Фото: Пушкинское агенство
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