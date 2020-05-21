РФС не смог согласовать с Роспотребнадзором медицинский регламент

Российский футбольный союз на данный момент не согласовал с Роспотребнадзором протокол и медицинский регламент возобновления тренировок и доигровки чемпионата.

Фото: Пушкинское агенство