Гендир "Ахмата" ответил, проявляют ли другие клубы интерес к Черчесову

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможном уходе Станислава Черчесова.

Фото: ФК "Ахмат"

В "Ахмат" другие клубы по Черчесову не обращались, - приводит слова Айдамирова Sport24

По словам Айдамирова, другие клубы не обращались в "Ахмат" по Черчесову.- Надо у других клубов спрашивать, есть ли у них интерес к Черчесову. У нас был интерес и в итоге Станислав Саламович у нас.Станислав Черчесов является главным тренером грозненского "Ахмата" с августа 2025 года, по итогам минувшего сезона грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков в 30 встречах. Сообщалось, что зимой интерес к Черчесову проявляли несколько российских клубов.