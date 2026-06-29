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Гендир "Ахмата" ответил, проявляют ли другие клубы интерес к Черчесову

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможном уходе Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Айдамирова, другие клубы не обращались в "Ахмат" по Черчесову.

- Надо у других клубов спрашивать, есть ли у них интерес к Черчесову. У нас был интерес и в итоге Станислав Саламович у нас.
В "Ахмат" другие клубы по Черчесову не обращались, - приводит слова Айдамирова Sport24.

Станислав Черчесов является главным тренером грозненского "Ахмата" с августа 2025 года, по итогам минувшего сезона грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков в 30 встречах. Сообщалось, что зимой интерес к Черчесову проявляли несколько российских клубов.

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