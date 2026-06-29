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Кокорин оценил перспективы Батракова в "ПСЖ"

Российский футболист Александр Кокорин поделился мнением о том, есть ли у полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова шансы заиграть в "Пари Сен-Жермен".
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее некоторые СМИ сообщали, что "ПСЖ" всерьёз заинтересован в трансфере россиянина. Официального подтверждения эта информация не получила, а сам Батраков отрицает любой интерес со стороны французского клуба.

"Кто будет следующим россиянином в Европе? Были слухи про Батракова и Кисляка, так что, наверное, они.

Потянет ли Батраков уровень "ПСЖ"? Самое тяжёлое — куда-то перейти, а играть там… С тобой такие футболисты, которые всему научат", — передаёт слова Кокорина "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 36 игр, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.

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