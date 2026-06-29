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Майсторович оценил выступление одноклубников Чавеса и Касереса на ЧМ-2026

Защитник московского "Динамо" Милан Майсторович поделился мнением о выступлениях на чемпионате мира-2026 полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса и защитника Хосе Касереса.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Чавес выступает за сборную Мексики, Касерес — за национальную команду Парагвая. Обе сборные вышли в 1/16 финала ЧМ-2026. Также Майсторович ответил, как на турнире могла бы смотреться сборная России.

"Думаю, Россия бы неплохо выступила. В целом, мне кажется, что турнир выиграет Аргентина.

Как оценю выступление Касереса и Чавеса? Слежу за их играми. Рад, что и Мексика, и Парагвай вышли из группы", — отметил Майсторович в беседе с Metaratings.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Парагвая сыграет с командой Германии, Мексика померится силами Эквадором.

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