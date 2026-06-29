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Бителло рассказал, что ему звонили из "Ботафого"

Полузащитник московского "Динамо" Бителло прокомментировал отмену товарищеского матча команды с бразильским "Ботафого".
Фото: ФК "Динамо" Москва
Футболист рассказал, что ему звонили из клуба и спрашивали о ситуации в России.

"Конечно, грустно, что они не приедут. Мне звонил Эденилсон из "Ботафого", спрашивал, какая вообще ситуация в России. Я сказал, что всё нормально.

Об отмене ни с кем не общался. "Ботафого" — очень большой клуб, было бы интересно сыграть с ними, но уже ничего не поделать", — передаёт слова Бителло Metaratings.

"Ботафого" должен был сыграть с ЦСКА 4 июля и с "Динамо" 10 июля. Однако матч 4 июля не состоится. Представитель "Ботафого" Лео Коэльо объяснил срыв поездки в Россию календарём, утвержденным местной федерацией, а также внутренними управленческими спорами.

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