Кокорин объяснил потенциальный переход Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли"

"Он здесь уже выиграл чемпионство, больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу, а из России уехать тяжело. За звёздами в Саудовской Аравии больше внимания.
Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь ещё год поиграть с Кришем, побороться за что-то. Вы бы отказались?" — передаёт слова Кокорина "Спорт-Экспресс".
В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провёл за "Краснодар" 42 матча, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт футболиста с "быками" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.