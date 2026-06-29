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Кокорин объяснил потенциальный переход Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли"

Российский футболист Александр Кокорин поделился мнением о возможном трансфере полузащитника и капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее о трансфере сообщал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По мнению Кокорина, в российском чемпионате Сперцяну делать больше нечего.

"Он здесь уже выиграл чемпионство, больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу, а из России уехать тяжело. За звёздами в Саудовской Аравии больше внимания.

Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь ещё год поиграть с Кришем, побороться за что-то. Вы бы отказались?" — передаёт слова Кокорина "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провёл за "Краснодар" 42 матча, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт футболиста с "быками" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

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