Губерниев назвал фаворита чемпионата мира-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита ЧМ-2026.

Фото: Global Look Press

Конечно, Аргентина входит в шорт-лист фаворитов. Но, на мой взгляд, над всеми выделяется Франция, - цитирует Губерниева "СЭ"

По словам Губерниева, Франция выделяется среди остальных команд.- У Аргентины легкая сетка? Легких сеток не бывает. Мы видели на групповом этапе, что каждый может обыграть любого.Напомним, что сборные Аргентины и Франции на групповом этапе чемпионата мира 2026 года одержали по три победы и вышли в плей-офф турнира с первого места. В 1/16 финала мундиаля французы сыграют со Швецией, а Аргентине предстоит встреча с Кабо-Верде.В финале чемпионата мира 2022 года национальная команда Аргентины одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти, основное время завершилось со счетом 3:3. В последний раз Франция становилась чемпионом мира в 2018 году.