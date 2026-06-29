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Губерниев назвал фаворита чемпионата мира-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита ЧМ-2026.
Фото: Global Look Press
По словам Губерниева, Франция выделяется среди остальных команд.

- У Аргентины легкая сетка? Легких сеток не бывает. Мы видели на групповом этапе, что каждый может обыграть любого.
Конечно, Аргентина входит в шорт-лист фаворитов. Но, на мой взгляд, над всеми выделяется Франция, - цитирует Губерниева "СЭ".

Напомним, что сборные Аргентины и Франции на групповом этапе чемпионата мира 2026 года одержали по три победы и вышли в плей-офф турнира с первого места. В 1/16 финала мундиаля французы сыграют со Швецией, а Аргентине предстоит встреча с Кабо-Верде.

В финале чемпионата мира 2022 года национальная команда Аргентины одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти, основное время завершилось со счетом 3:3. В последний раз Франция становилась чемпионом мира в 2018 году.

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