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Переход Захаряна в "Краснодар" может быть оформлен в ближайшее время — источник

Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян может в скором времени официально стать игроком "Краснодара".
Фото: Reuters
Об этом сообщает аккаунт Armenie Football в социальной сети X. По данным источника, трансфер может быть оформлен в течение двух недель.

Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года. В составе испанской команды игрок провёл 65 матчей, забил 3 мяча, отдал 3 результативные передачи и выиграл Кубок Испании сезона 2025/2026.

Контракт Захаряна с "Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.

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