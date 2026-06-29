Переход Захаряна в "Краснодар" может быть оформлен в ближайшее время — источник

Полузащитник " Реала Сосьедад" Арсен Захарян может в скором времени официально стать игроком "Краснодара".

Фото: Reuters

Об этом сообщает аккаунт Armenie Football в социальной сети X. По данным источника, трансфер может быть оформлен в течение двух недель.



Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года. В составе испанской команды игрок провёл 65 матчей, забил 3 мяча, отдал 3 результативные передачи и выиграл Кубок Испании сезона 2025/2026.



Контракт Захаряна с "Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.

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Реал Сосьедад