Зелимхан Бакаев: болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку

View this post on Instagram

Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы! Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернёмся к своей нормальной жизни. Марх къоабал хилда бусалба мел волчун!!!