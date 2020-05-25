"Как мы скучали". Эмоции Умярова от возобновления тренировок Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров опубликовал фотографию с тренировок. View this post on Instagram Как мы скучали ???? @fcsm_official A post shared by Nail Umyarov (@umyarov11) on May 25, 2020 at 11:19am PDT "Спартак", как и большинство команд РПЛ, возобновил тренировки в преддверии возобновления сезона в РПЛ, которое состоится.19-летний Умяров выступает за "Спартак" с января 2019 года. В нынешнем сезоне футболист 10 матчей в чемпионате России. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 22:24 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Спартак Умяров Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5