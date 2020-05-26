Как сообщает СЭ, в этот список входят Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Александр Гацкан, а также арендованные Максим Глушенков, Артем Тимофеев и Антон Терехов.
Мияйлович покинет "Крылья Советов"
Также источник отмечает, что несмотря на различные слухи в руководстве клуба изменений не планируется.
Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня. "Крылья Советов" по итогам 22-х туров находятся на 15-м месте таблицы, имея в активе 22 очка.
"Крылья Советов" хотят продлить соглашения с шестью игроками
Самарские "Крылья Советов" планируют продлить истекающие в конце мая контракты с шестью футболистами.
Фото: Livesport
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