Бутовский рассказал, что повреждение Шюррле оказалась более значительным, чем показалось сперва. Сейчас, пройдя долгий курс лечения, немец абсолютно здоров, однако ему нужно набирать форму.
Также врач "Спартака" отметил, что Андре ест рыбу и мясо, но не так часто. По мнению Бутовского, профессиональный спортсмен должен потреблять в пищу намного больше животных белков.
- Взрослого мужчину и состоявшегося спортсмена тяжело в чём-то переубедить, но мы с ним разговаривали. Я высказывал ему своё мнение и свои опасения, а он высказывал свою версию. Одно дело, когда это был бы молодой футболист, он бы сидел с открытым ртом, а тут сидит чемпион мира и говорит: "Док, я всё понимаю, всё классно, но я так вижу жизнь", - сказал Бутовский в интервью на YouTube-канале Футбольный Биги.
Отметим, что Шюррле выступал за "Спартак" на правах аренды из дортмундской "Боруссии". Ранее сообщалось, что выкуп немецкого игрока составит 8 млн евро.
В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил. После паузы из-за пандемии коронавируса чемпион мира не вернулся в Россию.
Чемпионат возобновится 21 июня.
Бутовский - о вегетарианстве Шюррле: взрослого мужчину и состоявшегося спортсмена тяжело в чем-то переубедить
Главный врач московского "Спартака" Михаил Бутовский прокомментировал режим питания полузащитника Андре Шюррле, который является вегетарианцем, а также высказался о травме хавбека.
Фото: РБК Спорт
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