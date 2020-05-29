Напомним, игрок сказал эту фразу после матча с Грецией в рамках группового этапа Евро-2012. Россия уступила сопернику 0:1.
- Во-первых, мне кажется, это всё описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждём и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.
Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. Даже если бы и знал, то всё равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес - нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ, - сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.
Андрей Аршавин защищал цвета "Зенита" с 1999 по 2008, а также в 2012-м году, и в период с 2013 по 2015. Кроме того полузащитник выступал за лондонский "Арсенал", "Кубань" и казахстанский "Кайрат".
За сборную России игрок провел 74 официальных матча, в которых отметился 17 голами. Аршавин играл за национальную команду с 2002 по 2012.
Вчера Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.
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"Ваши ожидания - ваши проблемы". Аршавин объяснил свою крылатую фразу
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Фото: Prosports.kz
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